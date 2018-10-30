В поселке Талалаевка Черниговской области в жилом доме обнаружили тела матери и двух ее малолетних детей, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Утром 30 октября в полиции поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.

На место происшествия выехали местные и областная следственно-оперативные группы полиции, руководство и коллеги из прокуратуры.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.

Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.