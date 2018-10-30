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Российская Федерация может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море. Об этом сказал в эфире телеканала ICTV командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, может ли ситуация в Черном море стать такой, какой есть в Азовском море, учитывая то, что Россия в Черном море захватила украинские нефтяные вышки, которые теперь окружены российским черноморским флотом.

«Они уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена», - заявил Воронченко.

Напомним, ранее Воронченко заявил, что в случае обострения ситуации в Азовском и Черном морях Военно-морские силы Украины применят силу против российских судов.
ForUm

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