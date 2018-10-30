Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвала жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, сообщает «Европейская правда».

Указ за подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально сменил должность Грежи на «уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона».

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Карпатского региона.

Как сообщал ForUm, 31 июля Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа с целью выразить протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметило необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

Дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

15 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об окончательной договоренности с Венгрией об изменении названия «уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна».