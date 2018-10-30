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Ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, автор «Приключений капитана Врунгеля» Давид Черкасский.

Об этом сообщил композитор и шоумен Владимир Быстряков.

«Да что же за год такой проклятый?! Час назад Давид Черкасский ... светлая память!» - написал он в Facebook.

Черкасский попал в больницу с инсультом 3 сентября. 23 августа он отметил свой 86-й день рождения.

Украинцам и выходцам из бывшего СССР он больше всего запомнился своей работой над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».
ForUm

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