Ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, автор «Приключений капитана Врунгеля» Давид Черкасский.
Об этом сообщил композитор и шоумен Владимир Быстряков.
«Да что же за год такой проклятый?! Час назад Давид Черкасский ... светлая память!» - написал он в Facebook.
Черкасский попал в больницу с инсультом 3 сентября. 23 августа он отметил свой 86-й день рождения.
Украинцам и выходцам из бывшего СССР он больше всего запомнился своей работой над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».
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