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Украина может получить новый территориальный спор с Российской Федерацией в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в эфире телеканала ICTV заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

Дипломат считает, что соответствующее соглашение между Украиной и Россией было заключено неправомерно с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву. «Но ответ на это должен дать Трибунал и мы ждем ответ уже в следующем году», - заявила она. «Мы также утверждаем, что согласно международной морской конвенции на Азовское море распространяется ее применение», - заявила Зеркель.

«Что касается самой сделки, то она действительно состоит из пяти статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно не была реализована делимитация Азовского моря. Вместе с тем, стороны определили крайние точки, то есть откуда начинается украинская зона и откуда начинается российская зона, и где она завершается. И мы исходим из того, что правовой режим Азовского моря установлен согласно международной морской конвенции», - подчеркнула дипломат.

Также ее спросили, что изменится, если Украина в одностороннем порядке денонсирует это соглашение. «Сейчас, как и в 2014 году, уже ничего на нашу правовую позицию повлиять не может. С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией по делимитации Азовского моря», - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров.
ForUm

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