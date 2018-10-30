Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА, – это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в «долгий ящик», а решать их», - заявил Порошенко.

«Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно, когда он имеет законное право на это», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.

Президент особо подчеркнул, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.

Порошенко также отметил, что нельзя допустить, чтобы «любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб... будет бесплатным, будем раздавать». «Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр – только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», - сказал Президент.

Терещук – 1964 года рождения, с 1984 года служил в органах внутренних дел.

В 2000-х он возглавлял Печерское и Голосеевское районные управления Министерства внутренних дел в Киеве, в 2008-2010 годах был заместителем начальника Главного управления МВД в Киеве, в 2012 году – начальником управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С ноября 2012 по июль 2014 года Терещук возглавлял управление МВД в Волынской области, соответственно, подпадал под люстрацию.

С июля 2014 года он был начальником главного управления МВД в Киеве, а в июле 2015 года в связи с созданием Национальной полиции Порошенко снял запрет на занятие Терещуком должностей из-за люстрации, и он возглавил главное управление Нацполиции в Киеве.

В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Терещука, по данным СМИ из-за того, что тот выступал против переаттестации полицейских и спровоцировал конфликт с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе.

С апреля 2016 года Терещук был первым зампредседателя Одесской ОГА.

Напомним, 24 октября Кабмин согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Экс-глава Киевской ОГА Александр Горган заявил, что уходит в политику.