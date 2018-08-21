Отец Александра Пояркова, застрелившего жену и устроившего стрельбу в мэрии Харькова, не может назвать мотивов поступка сына. Об этом Виктор Поярков, который занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Харьковского патентно-компьютерного колледжа, по телефону рассказал ТСН.

По его словам, со второй женой Натальей, как казалось извне, Александр жил дружно. Правда Виктор рассказал, что с первой женой стрелец расстался именно из-за проблем с алкоголем.

«У него была первая жена – она ушла от него с сыном, тогда Артему (сын Александра Пояркова. – Ред.) было 15 лет. Ушла она потому, что он стал злоупотреблять алкогольными напитками и начались скандалы. Потом появилась Наталья и вроде они неплохо жили», - рассказал отец стрелка.

В то же время Виктор Поярков рассказал, что с сыном не общался с пасхальных проводов. Тогда в последний раз видел сына – и не увидел ни проблем в отношениях со второй невесткой, ни злоупотребления алкоголя. С Александром отец не разговаривал из-за конфликта.

«Моя бывшая супруга, мать Александра, внезапно умерла и не успела написать завещание о том, чтобы передать все имущество внуку Артему, как она планировала. Но получилось так, что после смерти матери Александр сказал «чтобы квартира не была без присмотра, я туда подселю своего пасынка». Это было где-то два года назад. В этом году возник разговор об этой квартире и Александр сказал «нет, я детей оттуда выгонять не буду». С тех пор я с ними не общаюсь, даже когда они звонили мне в день рождения, я трубку не взял», - рассказал Виктор Поярков.

Также отец рассказал, что Александр не имел конфликтов с органами власти и не имел приводов в правоохранительные органы. Кроме того стрелок не имел отношения к армии, поскольку после срочной службы еще в советской армии был негодным к службе. «Он был слесарем по ремонту автомобилей и неплохо зарабатывал. Работал в СТО», - сообщил Виктор.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.

Злоумышленником оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.

Также стало известно, что он убил свою жену за день до нападения на Харьковский горсовет.