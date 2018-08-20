Мужчина, открывший стрельбу у горсовета Харькова, предварительно был под влиянием алкоголя.

Об этом во время брифинга 20 августа рассказал начальник ГУ НП в Харьковской области генерал Олег Бех, передает Украинская правда.

«Предварительно, могу вам сообщить, что в его крови найдено более 2 промилле алкоголя, возможно, это будет 2,4 промилле», - сказал правоохранитель.

По его словам, полиция имеет лишь предварительные результаты и ждет официальное заключение медиков.

«То, что он находился под действием алкогольных напитков или наркотических средств, да, это подтверждается», - подчеркнул Бех.

Он добавил, что на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла 26 гильз.

Также в связи с произошедшим будет проведено 30 экспертиз.

Предварительно установлено, что у нападающего были не боевые патроны, а произведенные кустарным способом, то есть либо он имел лиц, которые сделали ему оружие, или нападающий имел соответствующие навыки.

По делу уже допросили 16 свидетелей.

Также, по предварительной информации, у злоумышленника не было сообщников, и он действовал самостоятельно.

По словам Беха, нападающего ранее не привлекали к ответственности в суде.

Из-за стрельбы в полиции открыли уголовное производство по трем статьям.

Бех уточнил, что, кроме обстрела горсовета, нападающий пытался стрелять по автомобилю Skoda.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.