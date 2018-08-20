Мужчина, устроивший стрельбу возле здания горсовета Харькова, также стрелял в автомобиль Skoda с ребенком. Об этом на брифинге в Харькове сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, передает 112 Украина.

«Мужчина стрелял в двери горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они уехали. Машина ждала зеленого сигнала светофора. Нападающий начал стрельбу по машине, люди пытались уехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок», – отметил Бех.

Отмечается, что сейчас открыто три уголовных производства.

«Статья 348 - убийство работника правоохранительного органа. Покушение на убийство двух и более (правоохранителей) - ч. 2 ст. 115 УК и ч 2. ст. 115 - по выстрелам по автомобилю Skoda», – добавил Бех.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.