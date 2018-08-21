Уголовное дело против главы украинского сообщества в Люблине Григория Куприяновича может стать началом наступления на демократию в Польше, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В Польше все-таки началось уголовное производство против одного из лидеров украинского общества, известного историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода господин Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой», - отметил министр.

«Виной» Куприяновича, по словам Климкина, стало то, что он «имел смелость» сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать.

«Однако ситуация изменилась с принятием в этом году в Польше новой редакции закона «Об Институте национальной памяти». Она, как известно, вызвала острую международную критику, в частности в Украине, США и Израиле, как недемократическая, однобокая и популистская. Некоторые аналитики выражали надежду, что учитывая его чисто пропагандистский характер и юридическую несостоятельность, отредактированный Закон на практике никогда применяться не будет. Однако, как видим, прошло всего несколько месяцев, а мы уже имеем прецедент его применения. И это не может не вызывать глубокую тревогу», - подчеркнул глава МИД.

«Мы категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской общины Польши, который, кстати, очень много делает для польско-украинского исторического примирения.

Как по мне, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги, - добавил Климкин. - Именно такие единичные прецеденты, которые случаются где-то в регионах, а к тому же направлены против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию».

По его мнению, данная конкретная ситуация является скорее «попыткой регионального политика заработать дешевую популярность на раздувании межнационального скандала».

Напомним, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства начала следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.