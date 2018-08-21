Пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. При этом делается ссылка на Министерство социальной политики, Кабинет Министров Украины, их должностных лиц. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа», – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также отметили, что одним из результатов пенсионной реформы стала отмена 15-ти процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года.

«Также отмечаем, что ни правительство, ни Министерство социальной политики не имеют никаких планов по ограничению прав работающих пенсионеров. Просим средства массовой информации не распространять недостоверную информацию и обращаться за официальным разъяснением к специалистам Министерства социальной политики и Кабинета Министров Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.