Вчера, 20 августа, в Херсоне суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в причастности к совершению покушения на убийство сотрудницы Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержанного, который разыскивался полицией, суд арестовал на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.