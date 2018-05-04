Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.
Соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Павел Слободянюк во время заседания 4 мая, сообщает Укринформ.
Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.
Его адвокат заявил о намерении обжаловать это решение суда.
Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.
Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
Он отрицает все обвинения.
9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
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