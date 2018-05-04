также в разделеОбщество
СБУ задержала на взятке руководство «Хлеба Украины» 22
Российский политтехнолог судится из-за запрета въезда в Украину 20
Из-за пожара в Балаклее пока никого не отстранили 13
НАБУ направило в суд дела еще двух участников «газовой схемы» 18
В Минобороны назвали вероятные причины пожара в Балаклее 24
Охранник рассказал о «нападениях» на кортеж при бегстве Януковича 67
Умерла мать Михаила Жизневского 27
Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки на Черниговщине 18
Госкомтелерадио инициирует санкции против антиукраинских издателей 89
В РФ объяснили досмотр судов в Керченском проливе 54
Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли 52
«Нехай щастить»: В Украину не пропустили россиян с георгиевской лентой 100
В суде объяснили, почему дело Бочковского рассматривалось три года 29
На Донбассе уберут часть блокпостов 72
Одесский суд оставил под стражей экс-бойца «Айдара» 70
Сущенко в «Лефортово» нарисовал зимний Киев 35
Работы по ликвидации пожара на арсенале в Балаклее завершены 50
3 мая. Картина дня 61

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Павел Слободянюк во время заседания 4 мая, сообщает Укринформ.

Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.

Его адвокат заявил о намерении обжаловать это решение суда.

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги