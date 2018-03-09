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Главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. Об этом говорится в тексте подозрения, опубликованном изданием Страна.

Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. В тексте документа также говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве. 

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.
ForUm

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