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Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на КПВВ с арсеналом оружия.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца этот «генерал» пытался провезти целый арсенал оружия, которое было скрыто в мебели», - написал он в Facebook.

При этом чиновник добавил, что официального подтверждения еще не получил.

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

В комментарии к посту волонтера, блогера, бывшего участника АТО Мирослава Гая он написал: «Это не случайное задержание».

По данным Гая, Рубан был задержан в 09:15 на пункте «Майорск» пограничниками, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия из оккупированной территории в Украину.

По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

 

Рубан как глава центра «Офицерский корпус» с 2014 года принимал участие в обмене пленных. 27 февраля 2017 года СБУ отменила разрешение Рубану на въезд на оккупированные территории, обвинив в нарушении правил пересечения линии разграничения.
ForUm

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