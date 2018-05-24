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Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в подготовке терактов руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в интересах подозреваемого Рубана, - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.
ForUm

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