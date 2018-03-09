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Владимир Рубан отрицает все обвинения и утверждает, что произошедшее – это операция, в которой он участвовал как водитель. Об этом он заявил во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева, передает 112 Украина.

«Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения, и у меня есть пояснения», - заявил он.

По словам Рубана, вчерашняя операция была спланирована офицером с позывным «Кедр», а он был у этого офицера водителем.

«У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов», - добавил он.

Рубан объяснил, что должен был «перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель».

«Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер «Кедр», распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили».

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
ForUm

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