Правоохранители завершили расследование дела нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина.

«Досудебное расследование завершено. 30 июля нам раскрыли материалы», – уточнил защитник.

Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

«Военная прокуратура в сообщении об окончании досудебного расследования нам сообщила о том, что мы только с 13 августа сможем начать знакомиться с материалами», – отметил Рыбин.

Он считает это нарушением прав Рубана.

Завершение досудебного расследования также подтвердила Укринформу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, материалы уголовного дела переданы сторонам защиты для ознакомления.

Сарган сказала, что более подробная информация будет обнародована 2 августа во время брифинга генпрокурора Юрия Луценко и первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова.

Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения. 25 июня Шевченковский районный суд Киев продлил арест Рубана до 23 августа.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.