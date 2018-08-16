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Под завалами моста Моранди, который обрушился 14 августа в Генуе, могут оставаться от 10 до 20 человек.

Об этом заявил прокурор Генуи Франческо Коцца, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Stampa.

«Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести», - заявил прокурор.

По данным властей Лигурии, в результате обрушения моста погибли 39 человек, ранены – 16, девять из них в тяжелом состоянии.

«Количество погибших существенно выше за предоставленные данные. Точные цифры будут предоставлены, когда мы будем в них уверены», - сказал председатель региона Лигурия Джованни Тоти.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.

Прокурор Генуи Франческо Коцца заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.
ForUm

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