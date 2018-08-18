В итальянской Генуе на месте обрушения моста спасатели нашли еще одну машину с погибшими: мужчиной, женщиной и 9-летней девочкой.

Таким образом число жертв трагедии возросло до 41 человека, сообщает 112 Украина со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Правительство страны начало официальное расследование в отношении оператора разрушенного моста в городе, дав компании срок в 15 дней, чтобы доказать, что она обслуживала мост должным образом, передает Evening Standard.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.

Прокурор Генуи Франческо Коцца заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.