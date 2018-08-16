Еще трое граждан РФ, заключенных в Украине, написали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня такие заявления мы получили еще от трех человек. Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)») и Мефедовым Евгением Игоревичем (ГУ «Николаевский следственный изолятор»)», - написала она в Facebook.

Эти и другие заявления будут отправлены в МИД, чтобы они доставили их дипломатической почтой в администрацию президента РФ.

Напомним, 15 августа восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан РФ, осужденных за тяжкие преступления против суверенитета страны, которые обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных.