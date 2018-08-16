также в разделеОбщество
В Польше начали расследование против главы Украинского общества
Уже 22 россиянина попросили Путина об обмене 5
«Укрпочта» выпустит марку в честь Кузьмы Скрябина 10
Начальника донецкого управления Гоструда поймали на миллионной взятке 8
Климкин ответил на обвинения чешских коммунистов о подавлении Пражской весны украинцами 19
За время ООС ВСУ вернули 15 квадратных километров территории 7
Бренд Украины получил престижную дизайнерскую награду 15
ГПУ обжаловала закрытие дела Кернеса 14
Олещук рассказал, в чем разница между ситуацией Сенцова и Савченко 17
Гандзюк не узнает подозреваемого в нападении на нее 14
15-й россиянин попросил Путина обменять его 24
Швеция решила выдворить украинку, потерявшую ногу в теракте в Стокгольме 54
Порошенко готов помиловать 11 российских преступников 22
И.о. ректора НМУ Богомольца с помощью полиции попал на рабочее место 25
Судья с Луганщины погорел на взятке 35
Крым собирается запустить паромы в Турцию 38
Джангиров: Не будь таких доносчиков, как Яворивский, Павлычко и прочие, Стусу не понадобился бы адвокат 39
Скандальный Прилепин попал в «черный список» Минкульта 105

Еще трое граждан РФ, заключенных в Украине, написали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня такие заявления мы получили еще от трех человек. Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)») и Мефедовым Евгением Игоревичем (ГУ «Николаевский следственный изолятор»)», - написала она в Facebook.

Эти и другие заявления будут отправлены в МИД, чтобы они доставили их дипломатической почтой в администрацию президента РФ.

Напомним, 15 августа восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан РФ, осужденных за тяжкие преступления против суверенитета страны, которые обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги