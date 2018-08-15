Среди пострадавших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя есть двое граждан Украины, сообщает пресс-служба украинского консульства в Милане.

«Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице «Сан Мартин», с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь», - говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на Caserta.ReporTV украинская пара Евгений Бабин и Наталья Елина в момент обрушения находились в автомобиле на мосту. Машина упала с высоты более 80 метров.

Спасатели достали их из-под завалов. В больнице им удалось связаться с сыном Богданом.

Отмечается, что на телефонный звонок их сына сначала ответил один из спасателей, который в тот момент доставал их.

Здоровью украинцев ничего не угрожает, у них много синяков, но они в безопасности.

Пара ехала отдыхать в Ниццу.

Ранее Департамент консульской службы МИД сообщил, что среди погибших в результате обрушения моста в Генуе граждан Украины нет.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.