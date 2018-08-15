Украинцев нет среди погибших в результате обвала моста в Генуе, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
«Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обвала моста граждан Украины нет», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
О наличии украинцев среди пострадавших не сообщается.
Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.
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