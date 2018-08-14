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Обрушение магистрального моста «Моранди» на севере Италии в городе Генуя произошло из-за удара молнии. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на свидетелей происшествия.

«Это произошло сразу же после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост, и мы видели, как мост рухнул», - сказал свидетель. Как сообщают источники в полиции, среди погибших в результате обрушения моста есть ребенок, передает УНИАН.

Как сообщал ForUm, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост.

По сообщению итальянского агентства ANSA, которое ссылается на МВД Италии, жертвами трагедии стали 11 человек, еще пять человек находятся в больнице в критическом состоянии. Кроме того, под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.

МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди погибших в результате обрушения моста.
 
ForUm

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