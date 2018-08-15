Причиной обрушения моста в итальянской Генуе стала человеческая ошибка. Об этом после завершения инспекции в районе моста сообщил прокурор Франческо Гоцци, передает издание La Repubblica.

«Это была не случайность, а человеческая ошибка. Мы должны ответить только на один вопрос: почему это произошло? Это наша задача, и мы сделаем все необходимое, чтобы найти ответ», - заявил Гоцци, передает 112 Украина.

Он отметил, что по факту преступной халатности и массового убийства по неосторожности уже открыто уголовное дело.

По информации Гоцци, следователи сначала изучат информацию о ходе реконструкции моста и профилактических работ, а также отследят все, что происходило на мосту в день трагедии. Следующим этапом будут следственные действия в отношении соответствующих институтов и компаний, которые привлекались к работам на мосту.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.