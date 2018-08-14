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Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые находятся в Генуе сообщить о себе родным.

Соответствующее обращение распространил Департамент консульской службы МИД.

«Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным. Тех, кто нуждается в помощи, просим обращаться в Генеральное консульство Украины в Милане», - говорится в сообщении. 

Как сообщал ForUm, сегодня, 14 августа, около полудня в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост Моранди. Сообщается о 35 жертвах.
ForUm

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