Лишь трое детективов Национального антикоррупционного бюро знали, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установлено тайное прослушивающее устройство.

Об этом в интервью Громадському рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

Отвечая на вопрос, как появилось дело в отношении Холодницкого, Сытник сказал: «Было зарегистрировано уголовное производство в Генеральной прокуратуре. И ею было получено разрешение суда на проведение негласных следственных действий. Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ».

На уточняющий вопрос, сколько именно людей знали о «жучке», Сытник ответил: «Трое. Грубо говоря, три человека».

«В Генпрокуратуре только знали о том, что есть эта решение. Но как оно выполняется, началось ее выполнение или нет - Генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе была обнаружена эту аппаратура. Тезис о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствует действительности. Это наше мнение», - добавил директор НАБУ.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении.

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора и не увольнять его.

Расследованием дела против Холодницкого занимается Служба безопасности Украины.