Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предостерегает, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него. Об этом он заявил в четверг журналистам в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Записи я еще не слышал, но если это мой кабинет, я знаю, что там происходит. Однако я не исключаю, что могут быть спекуляции с теми или иными словами. Ведь надо слушать все в комплексе. А когда выдрать слово из контекста и сказать - вот! Или, учитывая, что есть много интервью, то можно многие слова дорисовать, а потом рассказывать то, чего не было», - заявил руководитель САП.

Холодницкий выразил уверенность, что принадлежность «жучка», выявленного в его кабинете, рано или поздно обязательно будет установлена.

Он отметил, что между детективами НАБУ и прокурорами САП могут возникать дискуссии во время подготовки материалов следствия для передачи в суд, но это не является свидетельством каких-то недоразумений.

«Мои личные подписи стоят под многими подозрениями относительно очень известных влиятельных людей. Многие из них очень обрадовались бы, если бы Холодницкого не стало на этом посту», - заметил руководитель САП.

Холодницкий в который раз отметил, что ни о какой его отставке речь не идет.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник заметил, что нет других комментариев относительно ситуации с негласным прослушиванием кабинета Холодницкого, кроме озвученных накануне.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.