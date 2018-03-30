Генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направили в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ, по добытыми в ходе следствия фактам в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства, согласно части 1 статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре», на следующих основаниях: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о проведении следственных действий в Холодницкого.

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

30 марта Холодницкий не явился на вызов в Генпрокуратуру для предоставления образцов своего голоса.