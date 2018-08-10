Двое сотрудников Лукьяновского СИЗО помогали осужденным экс-бойцам расформированной спецроты «Торнадо».

Об этом в комментарии Громадському сообщил представитель заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По его словам, сотрудники СИЗО способствовали тому, чтобы экс-торнадовцев перевели в одну камеру, а также передавали им запрещенные предметы, которые последние использовали для сопротивления правоохранителям.

Какие должности занимали два сотрудника СИЗО, Маслак не назвал, однако добавил, что их отстранили от обязанностей.

«Сейчас идет следствие, в понедельник служебное расследование завершится и потом мы передадим материалы в Генеральную прокуратуру. Как они (сотрудники СИЗО. - Ред.) это делали и зачем - установит следствие», - сказал Маслак.

Также представитель Минюста сказал, что пострадавший во время сопротивления экс- торнадовцев полицейский с Государственной уголовно-исполнительной службы находится в стабильном состоянии, он не госпитализирован.

Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

Трех экс-бойцов удалось этапировать, а других посадили в карцер.

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство против устроивших бунт торнадовцев.