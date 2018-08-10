Двое сотрудников Лукьяновского СИЗО помогали осужденным экс-бойцам расформированной спецроты «Торнадо».
Об этом в комментарии Громадському сообщил представитель заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
По его словам, сотрудники СИЗО способствовали тому, чтобы экс-торнадовцев перевели в одну камеру, а также передавали им запрещенные предметы, которые последние использовали для сопротивления правоохранителям.
Какие должности занимали два сотрудника СИЗО, Маслак не назвал, однако добавил, что их отстранили от обязанностей.
«Сейчас идет следствие, в понедельник служебное расследование завершится и потом мы передадим материалы в Генеральную прокуратуру. Как они (сотрудники СИЗО. - Ред.) это делали и зачем - установит следствие», - сказал Маслак.
Также представитель Минюста сказал, что пострадавший во время сопротивления экс- торнадовцев полицейский с Государственной уголовно-исполнительной службы находится в стабильном состоянии, он не госпитализирован.
Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.
Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.
Трех экс-бойцов удалось этапировать, а других посадили в карцер.
Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство против устроивших бунт торнадовцев.
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