Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для руководителя САП Назара Холодницкого, и настаивает на его увольнении. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Поскольку в заключении члена КДКП констатировано неоднократное совершение Холодницким именно грубых нарушений, то есть все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора, что влечет за собой прекращение его полномочий как прокурора и, как следствие, прекращение полномочий в административной должности – заместителя генерального прокурора Украины – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры», - говорится в письме.

Вследствие рассмотрения жалоб директора НАБУ и генпрокурора, член КДКП в своем заключении подтвердил грубые нарушения руководителем САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконного вмешательства в служебную деятельность другого прокурора и др. В то же время, член КДКП говорит, что решение об увольнении Холодницкого с занимаемой административной должности должно приниматься по рекомендации Совета прокуроров Украины и при наличии определенных Законом «О прокуратуре» оснований, которые, согласно заключению КДКП, якобы отсутствуют.

Вместе с тем, этим же Законом предусмотрено, что комиссия может принимать решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора и прекращении его полномочий. В частности, если совершенный им дисциплинарный проступок имеет характер грубого нарушения. А это относительно действий Холодницкого подтверждено заключением КДКП. Также, согласно закону, в случае, когда прокурор занимает административную должность, его полномочия на ней прекращаются в случае освобождения от должности прокурора или прекращении полномочий в должности прокурора.

«Подтвержденные заключением КДКП неоднократные грубые нарушения Холодницкого являются достаточными законными основаниями для принятия решения о невозможности пребывания его в должности прокурора, а затем и прекращение полномочий на административной должности – заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ч.3 ст .51, ч.2 ст.41 Закона «О прокуратуре», - убеждены в НАБУ.

Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.