В Херсоне обнаружено российское судно, которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится в собственности российской компании, которая, в свою очередь, находится в санкционном списке СНБО Украины», – отметил он.

По словам Бабина, судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт.

«Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и КПК вещи разные - берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий. Вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ по внутренним водным путям и связанных рисков представительство поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционным режимом в сфере судоходства. Рад, что есть те кто нас слышит. И таких очень много. Работаем», – подытожил он.