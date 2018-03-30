Основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.

По его словам, в НАБУ «получили информацию по делу о хищениях в одесской мэрии и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо. Как выяснилось впоследствии, примерно в то же время аналогичные сигналы в отношении руководителя САП получали и наши коллеги из Генеральной прокуратуры».

«Например, дело о хищении в одесской мэрии. Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные лица сидели за границей почти два месяца, дистанционно «решая вопрос» с судами», - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что есть веские основания предполагать «слив» информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело.

«В отношении главы САП мы длительное время строили догадки. Но почти месяц мониторинга показал, насколько системной является работа против интересов закона. Надеюсь, этим системным вещам дадут правильную оценку, как процессуальные лица, так и квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры», - добавил глава НАБУ.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по вопросу снятия Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора-руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, нанесла государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода «Краян», по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Всего тогда сообщалось о 8 подозреваемых по делу, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

Труханов полтора месяца не появлялся на работе.