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Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по вопросу снятия Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора-руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.  

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя генпрокурора-руководителя САП», - написал Луценко в Facebook.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», - напомнил он.

Ранее сегодня Холодницкий не явился на вызов в Генпрокуратуру для предоставления образцов своего голоса. Он отметил, что узнал о вызове из СМИ.
ForUm

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