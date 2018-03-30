Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по вопросу снятия Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора-руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя генпрокурора-руководителя САП», - написал Луценко в Facebook.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», - напомнил он.

Ранее сегодня Холодницкий не явился на вызов в Генпрокуратуру для предоставления образцов своего голоса. Он отметил, что узнал о вызове из СМИ.