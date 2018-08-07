В Харькове суд разрешил начать розыск пропавшего врача-нарколога Елену Федирко, которая первая осматривала участницу дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими на улице Сумской Елену Зайцеву.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял сегодня, 7 августа, передает УНИАН.

«Сегодня по ДТП суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова об установлении места нахождения свидетеля Федирко (врач-нарколог Елена Федирко. – Ред.). Это можно называть розыскными действиями, но нельзя говорить, что человека подали в розыск», - отметили в прокуратуре.

Во время сегодняшнего заседания суд завершил допрос экспертов. На следующем заседании, если не будет заявлено ходатайств о привлечении дополнительных свидетелей и проведении экспертиз, суд должен допросить Федирко, Дронова и перейти к стадии прений. Следующее заседание суда назначено на 11 сентября. Длительный перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий.



Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поручила профильному учреждению подготовить заключение в связи с исчезновением Федирко.