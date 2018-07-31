Хозяйственный суд Киева перенес на 10 сентября подготовительное заседание по делу, в котором коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», получившее в управление тепловые активы от «Киевэнерго», требует от НАК «Нафтогаз Украины» признать заключенным договор на поставку газа.



Соответствующее решение суд принял 31 июля, сообщает УНИАН.

«По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда оглашен перерыв до 10 сентября», - сказала судья Виктория Сивакова.

В ходе судебного заседания представитель «Киевтеплоэнерго» сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление «Киевэнерго» по данному делу. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, так как от его решения зависит возобновление горячего водоснабжения киевлян.

В то же время, представитель «Нафтогаза» попросил суд отложит рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов, которого ещё нет.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».