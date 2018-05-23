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Долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности столицы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по словам мэра, для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа.

«Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ.

«Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя - «Киевэнерго». Размер долгов - почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса», - заявил Кличко.

Он отметил, что «Киевтеплоэнерго» не может взять на себя указанные долговые обязательства.

«Первоочередной задачей для предприятия является подготовка к зиме, закупка необходимой техники и создание ресурсной базы для предоставления сервиса киевлянам», - добавил мэр и отметил, что проблема долговых обязательств частной компании «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» должна решаться отдельно от вопроса газоснабжения города и стабильной работы теплоснабжающих предприятий.

«Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем «Нафтогазу», - отметил Кличко.

«Призываю всех серьезно отнестись к этой проблеме! Принятие решения «О вопросах задолженности перед «Нафтогазом Украины» продемонстрирует консолидированную позицию Киевсовета. Долги «Киевэнерго» не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности города», - подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго» и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Напомним, 6 июня Киевсовет принял решение о прекращении соглашения, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго», по управлению тепловыми активами города.
ForUm

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