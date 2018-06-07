Киевляне сидят без горячей воды не по вине НАК «Нафтогаз Украины», заявила пресс-служба компании.

«Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ мы не имеем», - говорится в сообщении НАК в Twitter.

Гаряча вода може бути в київських квартирах вже завтра. Могла бути ще вчора або місяць тому. Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо. pic.twitter.com/3milU4AYw0 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 7 июня 2018 г.





Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.