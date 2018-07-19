Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».

Соответствующее решение по иску компании «Нафтогаз» суд вынес в четверг, передают Українськi Новини.

Согласно исковым требованиям «Нафтогаза», ссылаясь на п. 3 ст. 22 закона о теплоснабжении, предлагалось передать «Киевтеплоэнерго» как правоприемнику теплоснабжающей сферы столицы задолженность частного предприятия.

Ранее НАК заявлял, что оплата этого долга является главным условием для заключения договора с новосозданным КП «Киевтеплоэнерго».

Параллельно в Хозсуде Киева рассматривается иск КГГА к «Нафтогазу», в котором город просит суд обязать компанию заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго».

Заседание суда состоится 24 июля.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.