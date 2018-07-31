Неизвестный убил бойца батальона «Донбасс», участника самообороны Бердянска, кавалера ордена «За мужество» 3-й степени, участника боев за Иловайск, который прошел российский плен Виталия Олешко (Сармат).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об заявил пользователь соцсети Андрей Маджаров и опубликовал запись с места убийства.
По его словам, Сармата убил неизвестный из двуствольной винтовки выстрелами в спину.
«Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза», - говорит мужчина на видеозаписи.
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