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Неизвестный убил бойца батальона «Донбасс», участника самообороны Бердянска, кавалера ордена «За мужество» 3-й степени, участника боев за Иловайск, который прошел российский плен Виталия Олешко (Сармат).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об заявил пользователь соцсети Андрей Маджаров и опубликовал запись с места убийства.

По его словам, Сармата убил неизвестный из двуствольной винтовки выстрелами в спину.

«Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза», - говорит мужчина на видеозаписи.
ForUm

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