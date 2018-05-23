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НАК «Нафтогаз Украины» отказывается подписать договор на поставку газа КП «Киевтеплоэнерго», и требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей, как того требует закон, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Опять традиционная история со сменой компании-поставщика тепла. У старой есть долги за полученный газ, новая хочет взять только активы, а обязательства – нет. Городская власть пытается убедить нас путем давления в публичном пространстве, но мы тут ни при чем, есть закон», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что на этот раз речь идет о крупнейшем производителе тепла страны – «Киевэнерго», правопреемником которого становится коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». «Перебирая на себя задолженность перед «Нафтогазом», новое предприятие должно получить и право требования к должникам «Киевэнерго». В частности, это касается расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный нами газ и компенсации разницы в тарифах. Новое предприятие будет иметь источник средств для расчетов», – подчеркнули в НАК.

«Мы надеемся, что город будет действовать в интересах потребителей и выполнит требования закона, чтобы поставки горячей воды в наших и ваших домах возобновилось быстрее. Потому тазики уже надоели, а бойлеры - это ведь тоже «Киевэнерго». Еще финал ЛЧ через считанные дни, а квартиры за сотни долларов в сутки без горячей воды - это  вообще не комильфо», – заявили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ.
ForUm

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