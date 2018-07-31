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В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тысяч гривен продал своего сына. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вчера, 30 июля, оперативные сотрудники прикарпатской полиции совместно с СБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры задержали 27-летнего уроженца Закарпатья.

Младенца доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра.

Сейчас следователи проверяют причастность к преступлению еще нескольких человек.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в указанном преступлении и избрания судом меры пресечения в виде получения под стражей.

 

За такие действия ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

 

Напомним, Артем Крищенко сообщил, что за полгода полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 – сексуальная эксплуатация.
ForUm

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