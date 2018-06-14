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В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта.

«Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования», - заявил он, комментируя информацию о данной норме, появившуюся в среду в украинских СМИ.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. Завтра он вступит в силу.

 
ForUm

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