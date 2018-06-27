также в разделеОбщество
РФ отказалась создать зону безопасности вдоль госграницы на Донбассе 43
В Греции за перевозку нелегалов осуждены более 150 украинцев 19
НАПК направило в суд протоколы на Дейдея и 4 чиновников 19
Артиллеристы ВМС учились уничтожать противника, наступающего из Крыма 48
МН17: Украину и РФ обвиняют в шпионаже за нидерландскими следователями 69
Украинскому «экстремисту» в Крыму смягчили приговор 45
СБУ обнаружила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции 34
Шесть моряков, которых полтора года не выпускали из Греции, вернулись в Украину 53
Геращенко: Организатор нападения на лагерь ромов получал указания через соцсети 61
Суд отпустил догхантера Святогора под домашний арест 26
Годовщина Petya.A: Киберполиция предупреждает о новой масштабной атаке 102
Верховный суд против своей ликвидации, требует открыть дело 36
Николаевская ОГА: Ребенок умер не от кори 49
В Московском суде назвали условие допуска Денисовой к Сущенко 46
26 июня. Картина дня 35
НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах 52
Суд продлил арест боевику-бразильцу 29
Денисовой снова не разрешили встретиться с Сущенко 47

Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона Украины завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины генерал-майора Станислава Шапортова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины, обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд.

Год назад, 25 июня 2017, Подольский районный суд Киева предоставил разрешение в порядке ст. 297-4 УПК Украины на осуществление специального досудебного расследования в отношении Шапортова в связи с сокрытием подозреваемого от органа досудебного расследования.

Установлено, что Шапортов в марте 2014 года, способствуя Российской Федерации и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, во время общего собрания и личных встреч с военнослужащими подстрекал подчиненный личный состав не признавать органы государственной власти Украины, не выполнять приказы руководства ГСО, а также не принимать меры по противодействию агрессии и военной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.

Кроме этого, указанное должностное лицо занималось организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума на территории АР Крым, организованного оккупационными «властью».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги