Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона Украины завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины генерал-майора Станислава Шапортова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины, обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд.

Год назад, 25 июня 2017, Подольский районный суд Киева предоставил разрешение в порядке ст. 297-4 УПК Украины на осуществление специального досудебного расследования в отношении Шапортова в связи с сокрытием подозреваемого от органа досудебного расследования.

Установлено, что Шапортов в марте 2014 года, способствуя Российской Федерации и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, во время общего собрания и личных встреч с военнослужащими подстрекал подчиненный личный состав не признавать органы государственной власти Украины, не выполнять приказы руководства ГСО, а также не принимать меры по противодействию агрессии и военной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.

Кроме этого, указанное должностное лицо занималось организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума на территории АР Крым, организованного оккупационными «властью».