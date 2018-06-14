В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».

Об этом сообщается на сайте Комитета.

Редакция проекта закона «О Высшем антикоррупционный суд», которая была принята парламентом в первом чтении, предусматривала передачу всех судебных дел, судебное разбирательство которых в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня начала работы суда, в Высший антикоррупционный суд.

«При подготовке законопроекта ко второму чтению Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, которые в своем заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы ВАС, продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются. В противном случае, передача дел привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, было принято во внимание, что в соответствии с принятой в первом чтении редакции законопроекта Апелляционная палата ВАС будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений ВАС», - пояснили в Комитете.

Так, Высшему антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, а также преступления, предусмотренные статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2, 206-2, 209, 211, 366-1 Уголовного кодекса Украины, если имеется хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктами 1-3 части пятой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следовательно, речь идет об очень большом количестве уголовных производств, которые сейчас подследственны НАБУ, однако досудебное расследование которых осуществляли различные правоохранительные органы Украины. Передача таких дел в Высший антикоррупционный суд или даже обжалование решений судов первой инстанции (как правило, решения по уголовным делам всегда оспаривается одной из сторон судебного разбирательства) в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда фактически заблокировала бы работу этого учреждения на долгие годы.

В связи с вышеуказанными аргументами Комитет еще на своем заседании 21 мая 2018 решил рекомендовать учесть соответствующую правку.

В комитете заявили, что правка была отражена в подготовленной на рассмотрение Верховной Рады сравнительной таблице к законопроекту, не была поставлена ​​в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале и осталась в его окончательной редакции. В связи с этим была проведена технико-юридическая обработка ее редакции, в результате которой были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК.

В частности, осталась норма о том, что суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных этим кодексом к подсудности ВАС.

Следовательно, в случае если бы такие положения были оставлены в законопроекте, то возникала ситуация, при которой бы вообще исключалась возможность подать апелляционную жалобы на судебные решения судов первой инстанции, поскольку Апелляционная палата ВАС в определении закона является апелляционным судом в отношении судебных решений ВАС, а остальные суды апелляционной инстанции прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы со дня начала работы ВАС.

Таким образом, такие формулировки положений законопроекта могли привести к грубому нарушению Конституции Украины, которая гарантирует каждому обеспечение права на апелляционный пересмотр дела (статья 129 Конституции Украины).

С целью недопущения таких неблагоприятных последствий как нарушение Конституции Украины и возможных негативных для Украины решений Европейского суда по правам человека, была необходима доработка указанных положений.

В связи с этим, и для достижения правого определенности был уточнен и юридически правильно изложен пункт 20-2 раздела X и «Переходные положения» КПК, о чем председатель Комитета объявил «под стенограмму» на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018, еще за день до голосования за закон в целом.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступит в силу.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).