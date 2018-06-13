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Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

«Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете», - подчеркнули в организации.

Эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня – в уже опубликованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Следователньо, апелляция состоится в обход антикоррупционного суда. Однако, согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна состояться в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием, - утверждает председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин. - В согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в антикоррупционном суде. Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут «слиты».

Кроме того, такая норма означает, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года, потому что минимум полгода займет создание антикоррупционного суда, еще 1,5-2 года в двух инстанциях рассматриваются дела, которые только туда попадут.

«Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому Президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку», - отмечает исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

Для окончательного создания антикоррупционного суда Президент должен подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект, который должен содержать только одну норму – предусмотреть создание Высшего антикоррупционного суда с местонахождением в Киеве.
ForUm

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