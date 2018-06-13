Апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

«Норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре», - считают в ведомстве.

Так, указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), будут оспариваться не в апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

«Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания», - подчеркнули в Бюро.

По мнению НАБУ, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы потому, что большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции антикоррупционного суда.

НАБУ убеждено, апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 в парламентской газете «Голос Украины».