Пустомытовский районный суд 26 июня арестовал на 2 месяца без права внесения залога еще одного подозреваемого в нападении на табор ромов во Львове, сообщают Українські Новини.

Подозреваемый является жителем села Навария (Пустомытовский район, Львовская область), ему 17 лет, он закончил военный лицей имени Героев Крут.

Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Судья удовлетворил ходатайство о рассмотрении вопроса в закрытом режиме, так как подозвеваемый - несовершеннолетний.

Адвокат сказал, что намерен обжаловать решение об аресте.

Суд продолжит избирать меру пресечения остальным подозреваемым 26 июня.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых. Также сообщено о подозрении организатору нападения.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

25 июня Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал двоих подозреваемых в нападении без права внесения залога.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор. Глава МВД Арсен Аваков также не исключает причастность РФ к нападению.