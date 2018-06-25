Сотрудники Нацполиции Львовщины установили ​​причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов вблизи Сокольников ночью с 23 на 24 июня.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Следствием установлено, что группа молодых людей, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершили нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности.

Мужчины провели погром и избиение его жителей.

В результате таких действий, 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых скончался.

Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, 19-летний юноша и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Правоохранители сразу же задержан одного совершеннолетнего и семерых несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Львовской области.

Напомним, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.