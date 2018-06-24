Полиция задержала всех напавших на ромское поселение на окраине Львова, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове.

Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека – 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина – получили телесные повреждения.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

По словам главы Нацполиции, к сожалению, в последнее время такие нападения на представителей цыганской национальности со стороны радикально настроенных граждан участились.

«Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов, – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения, - заявил Князев. - Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством».

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.